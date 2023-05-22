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В Белгородской области якобы из-за "атаки дрона" загорелось админздание

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
264
Время на прочтение
1 мин
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В Белгородской области якобы из-за "атаки дрона" загорелось админздание

В Белгородской области загорелось админздание

На крышу здания якобы "с квадрокоптера сбросили взрывчатку".

Вечером воскресенья, 21 мая, в Белгородской области якобы из-за "атаки дрона" произошел пожар в административном здании. Инцидент случился в населенном пункте Головчино, где загорелся сельсовет.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что якобы "на крышу здания с квадрокоптера сбросили взрывчатку". По его словам, пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 21 мая взрывы прогремели в Белгородской области. Жители сообщили об очередной "бавовне" и зареве. По данным местных властей, якобы загорелся "полигон твердых битовых отходов".

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Просмотры
264
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