В Белгородской области якобы из-за "атаки дрона" загорелось админздание

На крышу здания якобы "с квадрокоптера сбросили взрывчатку".

Вечером воскресенья, 21 мая, в Белгородской области якобы из-за "атаки дрона" произошел пожар в административном здании. Инцидент случился в населенном пункте Головчино, где загорелся сельсовет.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что якобы "на крышу здания с квадрокоптера сбросили взрывчатку". По его словам, пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 21 мая взрывы прогремели в Белгородской области. Жители сообщили об очередной "бавовне" и зареве. По данным местных властей, якобы загорелся "полигон твердых битовых отходов".