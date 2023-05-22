В США произошло землетрясение: что известно

Эпицентр подземных толчков был зафиксирован на глубине 10 км.

В воскресенье, 21 мая, произошло землетрясение неподалеку от побережья севера американского штата Калифорния. Пока нет информации о разрушениях и пострадавших.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Эпицентр подземных толчков зафиксировали на глубине 10 км примерно в 100 км от небольшой общины Петролии. Магнитуда землетрясения составила 5,5 балла, сообщает Геологическая служба США.

Известно, что в нескольких населенных пунктах почувствовали легкие толчки.

Напомним, вблизи Курильских островов в РФ произошло 5-балльное землетрясение. Его почувствовали жители населённых пунктов островов Шикотан и Кунашири.