Произошел масштабный сбой в работе Instagram

У многих украинцев не работает сайт и приложение соцсети.

В ночь на понедельник, 22 мая, произошел масштабный сбой в работе социальной сети Instagram. Резкий прирост жалоб от пользователей наблюдается около 01:00.

Об этом сообщает онлайн-платформа Downdetector, которая в режиме реального времени следит за состоянием различных сервисов и платформ.

Зафиксировано более 100 тысяч жалоб от пользователей из разных уголков мира. У многих украинцев не работает сайт и приложение соцсети.

В ночь порты 22 мая произошел сбой в работе Instagram

Ранее мы сообщали о масштабном сбое в работе "ПриватБанка". Граждане не могли ни рассчитаться картой, ни перевести или получить средства.