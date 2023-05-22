В России учитель истории рассказывал ученице о красоте древних греков на примере своих нюдсов

В Вологодской области РФ 44-летний учитель истории отправлял семикласснице свои обнаженные фотографии и просил от нее того же в ответ. Такую внеклассную работу он проводил под предлогом рассказа о культе красоты обнаженного человеческого тела у древних греков.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, педагог в свободное время любил переписываться со своими ученицами на пикантные темы. С 14-летней семиклассницей он переписывался с ноября прошлого года, рассказывая ей об особенностях Древней Греции, где публичная нагота считалась нормальной.

Для наглядности внеклассных занятий учитель присылал девушке свои прелести и просил ответных нюдсов.

Однако до этого дело не дошло. Странную переписку заметила мать школьницы и обратилась к полицейским.

Возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетней. Подозреваемый отстранен от уроков и находится на подписке о невыезде.

В школе об учителе говорят как о хорошем человеке, профессионале и раньше нареканий на него не было.

Напомним, ранее родители американских школьников возмутились демонстрацией на уроке изображения статуи Давида работы Микеладжело. Один из них прямо заявил, что детям на уроке показывали "порнографические картинки".

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