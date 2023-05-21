В оккупированном Симферополе пропал свет: фото

В оккупированном Симферополе в Крыму в воскресенье, 21 мая, в большинстве районов внезапно исчез свет.

Об этом сообщает "Крым. Реалии".

Местные жители сообщают, что в большинстве районов Симферополя внезапно исчезло электричество. Без света также близлежащие населенные пункты.

Российские оккупационные власти признали проблемы с электричеством в захваченном Симферополе. Там заявили, что якобы произошло "техническое отключение электричества". Там пообещали, что уже скоро жители оккупированного украинского города снова получат электроснабжение.

Между тем в Сети публикуют фото симферопольского блекаута, на которых видно, что часть районов действительно без света.

Напомним, во временно оккупированном Крыму ночью 20 мая раздался взрыв на аэродроме "Кача" вблизи Севастополя. В результате был поврежден боевой вертолет Ми-8 российских кафиров.

Также в Крыму дрон атаковал железную дорогу под Джанкоем.

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