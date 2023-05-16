Бортпроводник призвал пассажиров никогда не носить шорты в самолете и объяснил, почему

По словам бортпроводника Томми Чимато, прижимать голову к окну самолета и носить шорты во время полета – это две практики, которых лучше избегать любой ценой.

Об этом пишет Daily Express.

Он объяснил: "Не засыпайте и не наклоняйтесь головой к окну. Вы не единственный, кто это сделал, и вы не знаете, сколько людей или детей вытерли руки или другие вещи по всему окну. Это то же, что и окно: никогда не знаешь, насколько будет чисто, поэтому, если у вас есть штаны, у вас будет меньше микробов".

Надев длинные штаны, пассажиры избегают прямого контакта с сиденьем и будут более защищены от микробов в самолете, считает стюарт.

Поскольку ноги и кожа в целом хорошо препятствуют проникновению бактерий и микробов, сиденье на чем-то невидимо грязном может быть проблемой только в том случае, если вы каким-то образом перенесете эту грязь в рот.

Уборная считается одним из самых грязных мест в самолете, и член экипажа призвал пассажиров не касаться кнопки смыва.

Он сказал: "Никогда не прикасайтесь к кнопке смыва голыми руками. Честно говоря, это просто супер антисанитарно и довольно грубо, поэтому когда вы смываете, используйте салфетку или ткань, которая есть в туалете".

Далее Томми дал несколько общих советов, таких как питье большого количества воды перед полетом во избежание обезвоживания. Если пассажиры ощущают себя плохо во время полета, он призвал их поговорить с экипажем, а не держать это в себе.

"Не бойтесь. Поэтому, если вам нужна еда, вода или сумка от воздушной болезни, пожалуйста, сообщите нам об этом", — добавил он.

Напомним, медсестра раскрыла "странный" лайфхак, как в самолете избежать боли в ушах. Она отметила, что об этом приеме знают также бортпроводники.

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