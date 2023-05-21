В Одессе во время воздушной тревоги слышен взрыв

Украинцев призывают быть в укрытиях.

В Одессе в воскресенье, 21 мая, во время воздушной тревоги был слышен взрыв. Обстоятельства происшествия пока не сообщаются.

Об этом сообщают местные жители.

Воздушная тревога в Одессе была объявлена в 21:58. Через некоторое время в городе раздался взрыв. Мониторинговые телеграмм-каналы пишут о возможной атаке дронов.

Пока официальной информации об инциденте нет. Жителей Одесщины призывают находиться в укрытиях к отбою воздушной тревоги.

Напомним, в Одессе начался курортный сезон во время войны.

Также в Одессе 17 мая во время воздушной тревоги были слышны взрывы. Оккупанты в очередной раз атаковали регион ракетами.

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