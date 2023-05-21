В Одессе во время воздушной тревоги слышен взрыв

Украинцев призывают быть в укрытиях.
В Одессе в воскресенье, 21 мая, во время воздушной тревоги был слышен взрыв. Обстоятельства происшествия пока не сообщаются.
Об этом сообщают местные жители.
Воздушная тревога в Одессе была объявлена в 21:58. Через некоторое время в городе раздался взрыв. Мониторинговые телеграмм-каналы пишут о возможной атаке дронов.
Пока официальной информации об инциденте нет. Жителей Одесщины призывают находиться в укрытиях к отбою воздушной тревоги.
Напомним, в Одессе начался курортный сезон во время войны.
Также в Одессе 17 мая во время воздушной тревоги были слышны взрывы. Оккупанты в очередной раз атаковали регион ракетами.
Читайте также:
- "Уничтожили своими же руками": военные вспомнили, как Украина лишалась миллионов снарядов за 5 лет до войны
- Избежать мобилизации из-за "внезапной болезни" теперь не удастся: ВЛК будут работать по-новому
- Ракетный удар по Харьковщине: в ова рассказали о "прилетах" и пострадавшем