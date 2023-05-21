РФ хочет наладить производство "шахедов" в Беларуси – эксперт оценил риски

Беларусь может стать российским плацдармом для налаживания производства беспилотных летательных аппаратов типа Shahed. Это может произойти потому, что иранские дроны-камикадзе крайне низкотехнологичны.

Такое мнение высказал военный эксперт Павел Нарожный в эфире Freedom.

"Там нет узлов, крайне тяжелых для обработки. Его очень просто разбить на три составляющие: планер, двигатель и электроника. Планер можно производить в РФ, двигатель – покупать в Китае (это стандартные двигатели от мопедов, не какая-нибудь авиационная техника). А электроника – это вопрос", – объяснил Нарожный.

Спикер отметил, что Генштаб Вооруженных сил анализирует попавшую в руки украинских военных трофейную технику: БПЛА Shahed постоянно технически деградируют. Самая сложная история с чипами, которые не производят в России и Иране, а лишь ограничено в Китае:

"Если китайские чипы окажутся в "шахедах" — компания сразу попадет под санкции Евросоюза и США. Поэтому все попадающие в дроны чипы тщательно затирают. А те, которые нам удается идентифицировать — это чипы с электронной техники, не предназначенной для войны ", – отметил эксперт.

Поэтому Павел Нарожный считает, что в Беларуси могут наладить производство. Но ответ Украины будет очевиден:

"Израиль наносил удары по заводу по производству "шахедов" в Иране. Я более чем уверен: если такая информация будет подтверждена – такой завод станет легитимной военной целью для ВСУ. Этот завод в Беларуси один – Оршанский авиационный. Когда-то он принадлежал украинскому предприятию "Мотор Січ", и был национализирован Лукашенко. Другими словами – он его отобрал. Украина проинвенстировала у него много средств, на этом заводе ремонтировали Ми-24, Ми-8, АН-24, там есть специальный аэродром. Но мы знаем, где он расположен, где все цеха и станки. Поэтому я более чем уверен, что ВСУ будет принято решение остановить производство, если оно начнется", – подвел итоги военный эксперт Павел Нарожный.

Напомним, 19 мая президент США Джо Байден проинформировал лидеров G7, что Вашингтон поддерживает совместные усилия с союзниками и партнерами по подготовке украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16. Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что можно сказать официально о создании коалиции самолетов.