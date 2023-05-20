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Атака беспилотниками по Киеву: в Воздушных силах рассказали детали

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Атака беспилотниками по Киеву: в Воздушных силах рассказали детали

В ночь на 20 мая армия РФ атаковала Киев ударными дронами. / Фото: Associated Press

Все неприятельские цели были уничтожены в небе.

Ночью 20 мая армия Российской Федерации запустили по Киевской области 18 иранских дронов-камикадзе Shahed. оккупанты запускали беспилотники с северного направления.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"В Киевскую область с северного направления ночью залетели Shahed – 18 ударных БПЛА. Все 100% были уничтожены в небе", – заявил он.

Игнат сообщил, что 17 дронов сбили военнослужащие оперативного командования "Центр". Один дрон ликвидировала противовоздушная оборона Сухопутных войск.

"Вместе бьем врага в воздухе", — добавил спикер командования Воздушных сил.

Ночная ракетная атака армии РФ по Киеву

Ночью в субботу во многих регионах Украины была объявлена воздушная тревога. В Киеве были слышны звуки взрывов . В ОВА предупредили об угрозе атаки БПЛА и отметили, что в регионе работает ПВО.

В ВСУ сообщили, что все 18 беспилотников были уничтожены силами ПВО. Россияне направили все дроны в Киев и область.

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Дата публикации
Просмотры
2233
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