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Череватый об актуальной ситуации на востоке: "Бахмут остается эпицентром боев"

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Череватый об актуальной ситуации на востоке: "Бахмут остается эпицентром боев"

Как выглядит Бахмут сейчас / Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

На Бахмутском направлении за сутки произошло 17 боеприкосновений.

На востоке Украины продолжаются упорные бои, эпицентром боев остается Бахмут.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Череватый сообщил, что на Бахмутском направлении за сутки произошло 17 боеприкосновений. оккупанты потеряли 92 кафира убитыми и 156 получили ранения.

"Бахмут остается главной, авторитетной целью для агрессора. Он кроме группировки "Вагнера" подтягивает туда воздушно-десантные подразделения, мотострелковые подразделения, а также некоторые специальные подразделения", — отметил спикер.

Также по словам Череватого, бои продолжаются на Лиманском направлении, однако в последние дни оккупанты на этом участке фронта ослабили штурмы.

"Они пытались проводить 5-7 атак на Лиманско-Купянском направлении, последние двое суток мы наблюдаем, что они способны лишь одну атаку провести. В эти сутки они пытались в районе Белогоровки штурмовать наши подразделения, но понесли потери и отступили", — подчеркнул. Череватый.

Накануне заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что российские кафиры взыскали резервы в Бахмут Донецкой области. Россияне весь день атаковали украинские позиции.

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Дата публикации
Просмотры
402
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