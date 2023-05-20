В Россию прилетел первый за 4 года самолет из Грузии

Рейс из Тбилиси в Москву был заполнен на 80%.

В российском аэропорту "Внуково" приземлился первый прямой авиарейс из Тбилиси за последние четыре года.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Отмечается, что рейс в Москву обслуживает грузинская авиакомпания Georgian Airways. По словам пропагандистов, рейс был заполнен до 80%.

Следует добавить, что в отличие от дня накануне, когда в Грузию прилетел первый за четыре года самолет из РФ, у российского аэропорта протестов не было.

Грузия возобновила авиасообщение с РФ

Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение на полеты в страну еще одному российскому авиаперевозчику Red Wings. Он базируется в московском аэропорту Домодедово.

Так, 19 мая в Тбилиси приземлился самолет российской авиакомпании "Азимут", который выполнил первый прямой рейс из Москвы после четырехлетнего перерыва.

В то же время оппозиция Грузии и другие противники возобновления прямых авиарейсов в Россию устроили в аэропорту Тбилиси протест. Митингующие встретили самолет из Москвы с протестными плакатами, флагами Грузии, Евросоюза и Украины.

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