В Польше под Быдгощем нашли боеголовку от упавшей ранее ракеты

25 апреля в лесу на севере Польши вблизи города Быдгощ обнаружили обломки военного объекта. На них якобы есть надписи на русском языке. 19 мая была найдена упавшая боеголовка ракеты.

Об этом сообщает издание Pap со ссылкой на главу канцелярии президента Польши Павла Шрота.

"Боеголовка найдена, сейчас она находится на экспертизе. Это особая боеголовка, ведь она изготовлена из бетона, согласно российскому техническому мнению. Предполагаю, что она была установлена в таком виде, чтобы эта старшая модель ракеты смогла ввести в заблуждение украинскую ПВО", – заявил Шрот.

Он добавил, что дело о падении ракеты передано из Окружной прокуратуры в Гданске в Национальную прокуратуру в Варшаве.

Местность, где обнаружили обломки, расположена в около 500 километрах от границы Украины, более 400 километров от границы с Беларусью и около 240 километров – с Калининградской областью России.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что поговорит с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом про российскую ракету, найденную под Быдгощем.