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Россия покупает и ввозит через Казахстан беспилотники и микросхемы для ракет

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Россия покупает и ввозит через Казахстан беспилотники и микросхемы для ракет

В 2022 году из Казахстана в Россию ввезли дроны на 1,23 миллиона долларов / Фото: Facebook/пресс-центр штаба АТО

Посредниками импорта выступают казахстанские компании, зарегистрированные россиянами после начала войны.

Россия покупает и ввозит беспилотники и электронику для своих вооруженных сил через Казахстан. И этому не мешают даже западные санкции.

Об этом говорится в расследовании "Важных историй".

По данным журналистов-расследователей, статистика внешней торговли свидетельствует, что объем импорта дронов и микроэлектроники в Казахстан значительно возрос после вторжения России в Украину. Выросли и масштабы импорта этих товаров из Казахстана в Россию.

"Посредниками импорта выступают казахстанские компании, зарегистрированные россиянами после начала войны. Журналисты нашли несколько примеров таких предприятий. Казахстанская компания "Аспан Арба" импортировала дроны и снабжала их российской компанией "Небесная механика", продававшей их организациям, связанным с военными. Обома компаниями владеют и управляют одни и те же лица. Казахстанская компания Da Group 22 импортировала в Россию электронику, полученную из Германии", — говорится в расследовании.

Производители компонентов в документах не указаны, но указаны страны происхождения товара: их ввезли в Казахстан из Гонконга, Германии, Нидерландов и Сингапура.

Схема, по которой дроны попадают в РФ / Инфографика: JAMES O'BRIEN/OCCRP / ©
Схема, по которой дроны попадают в РФ / Инфографика: JAMES O'BRIEN/OCCRP
По аналогичной схеме в Россию ввозят микрочипы/Инфографика: JAMES O'BRIEN/OCCRP JAMES O'BRIEN/OCCRP / ©
По аналогичной схеме в Россию ввозят микрочипы/Инфографика: JAMES O'BRIEN/OCCRP JAMES O'BRIEN/OCCRP

Кроме того, в 2022 году из Казахстана в Россию ввезли дроны на 1,23 миллиона долларов.

Россия и Казахстан входят в Евразийский экономический союз, и между ними нет таможенных границ.

Напомним, ранее спикер Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что российские оккупанты продолжают производить высокоточные ракеты, запчасти для них, вероятно, получают контрабандой.

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Дата публикации
Просмотры
395
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