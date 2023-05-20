Лидеры G7 призвали Китай оказать давление на Москву

Лидеры G7 во время саммита в Хиросиме обратились с призывом в Китай оказывать давление на Москву. Политики согласились "поддерживать Украину столько, сколько потребуется перед лицом незаконной агрессивной войны РФ".

Об этом сообщает издание CNN.

"Мы поощряем Китай поддерживать всеобъемлющий, справедливый и крепкий мир, основанный на территориальной целостности и принципах и целях Устава ООН, в том числе путем прямого диалога с Украиной", — говорится в коммюнике.

Страны просят КНР давить на страну-агрессорку Россию, чтобы Кремль " немедленно, полностью и безоговорочно вывел свои войска из Украины" и прекратил военную агрессию. Китай пытался представить себя миротворцем в конфликте, но все еще не призывает Россию вывести свои войска с территории Украины.

"Мы обязуемся усилить нашу дипломатическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку для Украины, чтобы увеличить расходы для России и поддерживающих ее военные усилия", — заявили в группе.

Западные лидеры надеялись, что китайский лидер Си Цзиньпин может использовать свои тесные отношения с Путиным, чтобы прекратить войну. Аналитики говорят, что на данном этапе такой результат маловероятен, учитывая интересы Пекина в сохранении отношений с Россией.

Напомним, Владимир Зеленский лично присутствует на встрече с лидерами стран "Группы семи" в Хиросиме в воскресенье, 21 мая, в рамках саммита G7.

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