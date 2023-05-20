Визит Зеленского в Японию: с кем встретится президент

Президент Украины Владимир Зеленский лично будет присутствовать на встрече с лидерами стран "Группы семи" в Хиросиме в воскресенье, 21 мая, которая состоится в рамках саммита G7.

Об этом сообщает Kyodo.

Ожидается, что Зеленский прибудет в Хиросиму сегодня во второй половине дня по местному времени (около полудня по Киеву).

Это будет первая поездка Зеленского в Японию, страны-хозяйки саммита G7, и в Азию с начала войны России против Украины в феврале прошлого года.

Издание пишет, что его присутствие направлено на то, чтобы заручиться большей поддержкой Украины со стороны группы развитых экономик, хотя вопрос Украины является одним из ключевых пунктов повестки дня саммита.

Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Зеленский на саммите "Большой семерки" в Японии встретится с президентом США Джо Байденом. Также он подтвердил, что украинская делегация из Саудовской Аравии отправляется именно в Японию.