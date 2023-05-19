Зеленский встретится с Байденом: Ермак раскрыл детали

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите "Большой семерки" в Японии встретится с президентом США Джо Байденом.

Об этом рассказал в эфире всеукраинского телемарафона руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ермак, комментируя слова Байдена в поддержку "коалиции самолетов", отметил, что Зеленский с ним "будет встречаться в ближайшие дни".

На вопрос, идет ли речь о встрече в рамках саммита G7, руководитель ОПУ ответил "Да".

Также он подтвердил, что украинская делегация из Саудовской Аравии отправляется именно в Японию.

Ермак также подчеркнул, что с 19 мая "можно сказать официально о создании коалиции самолетов". По его мнению, Зеленский во время встречи с Байденом "в деталях будет проговаривать не только этот вопрос, но и многие другие вопросы".

Напомним, 19 мая президент США Джо Байден проинформировал лидеров G7, что Вашингтон поддерживает совместные усилия с союзниками по подготовке украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16.

Владимир Зеленский поприветствовал историческое решение США, заявив, что это "существенно укрепит нашу армию в небе". Он отметил, что рассчитывает обсудить практическую реализацию этого решения во время саммита G7 в Хиросиме.