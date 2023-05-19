Как истребители F-16 готовятся передавать Украине: все подробности

Принципиальное согласие на обучение украинских пилотов и последующую передачу боевых самолетов дали страны-союзники США — Великобритания, Нидерланды, Бельгия и Дания.

В пятницу, 19 мая, президент США Джо Байден сообщил участникам саммита Большой семерки, что Вашингтон поддерживает обучение украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16. Такое решение поддержали главные страны-союзники Украины по "авиационной коалиции".

Об этом сообщает корреспондентка ТСН в США Ольга Кошеленко.

О том, что Соединенные Штаты согласовали обучение украинских пилотов на истребителях F-16, первыми сообщили в CNN. Президент Джо Байден, по информации издания, частно сказал об этом лидерам G7 в Хиросиме, где сейчас проходит саммит.

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Пока нет прямого подтверждения непосредственно от Белого дома, но премьер-министры Великобритании и Нидерландов — Риши Сунак и Марк Рютте — на своих официальных страницах в Twitter подтвердили это решение и приветствовали такой шаг Соединенных Штатов.

“Великобритания будет работать вместе с США и Нидерландами, Бельгией и Данией, чтобы получить для Украины необходимую боевую авиацию. Мы едины”, — говорится в сообщении британского премьера.

Глава правительства Нидерландов добавил, что условия обучения "будут разработаны в ближайшие недели". "Украина может рассчитывать на непоколебимую поддержку Нидерландов и своих международных партнеров", — подчеркнул Марк Рютте.

В материале CNN говорится, что неизвестно, в какой именно стране будут проходить обучение украинские пилоты, но, по словам собеседника издания в правительстве, это будет Европа — точно не Соединенные Штаты.

Хотя этой весной, кстати, двое украинских военных уже проходили обучение на военно-воздушной базе США в Аризоне, где занимались на учебных симуляторах, а инструкторы оценивали, сколько реально времени нужно, чтобы они освоили F-16.

Параллельно будет решаться вопрос, кто и в каком количестве предоставит самолеты — об этом сообщают со ссылкой на собственные источники CNN и NBC. Пока этот вопрос еще открыт.

Собственно передача боевых самолетов – дело не короткой перспективы. Очевидно, что контрнаступление будет проходить без них. Самолеты – это вопрос долгосрочного вооружения Украины, отмечают источники упомянутых СМИ в американском правительстве.

Предоставление Украине боевой авиации украинские власти начали лоббировать на следующий день после создания так называемой "танковой коалиции". И этот вопрос прошел те же стадии — от категорического отрицания до согласия, что и другие веские виды тяжелого вооружения — системы ПВО и танки, которые в конце концов были предоставлены Украине.

Истребители F-16 станут важной составляющей противовоздушной обороны.

Это решение уже приветствовал президент Украины Владимир Зеленский. В Twitter он поблагодарил США и лично Байдена, отметив, что это решение существенно усилит нашу армию в небе.

"Рассчитываю на обсуждение практической реализации этого решения на саммите G7 в Хиросиме", — подчеркнул украинский лидер.

Напомним, ранее издание Politico со ссылкой на источник в Минобороны США сообщило, что в Пентагоне нет возражений относительно передачи Украине истребителей F-16.

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