Белый дом позволит поставлять в Украину истребители F-16 – CNN

Решение Белый дом готов принять на фоне давления, в том числе представителей Конгресса.

В Белом доме сообщили европейским союзникам, что Соединенные Штаты Америки позволят передавать Украине американские истребители F-16.

Об этом сообщает издание CNN со ссылкой на источники.

Такое решение администрация президента Джо Байдена готова принять на фоне большого давления со стороны представителей Конгресса США и союзников из-за усиления российских воздушных атак на Украину.

По информации CNN, официальным лицам США пока неизвестно о каких-либо официальных запросах их союзников по поставкам в Украину современных истребителей F-16. Издание пишет, что официальные лица американского Госдепа, которым обычно поручают оформлять документы для одобрения подобных поставок третьим сторонам, не получали указания приступить к работе.

Отмечается, поскольку F-16 обладают чувствительными технологиями, то США должны предоставить разрешение владельцам истребителей об их передаче третьим странам.

Как сообщалось, The New York Times опубликовало информацию о том, что в Конгрессе США просят президента Джо Байдена разблокировать поставки F-16 в Украину. Группа, в которую вошли 14 демократов и республиканцев, направила в его администрацию соответствующее письмо.

Также издание со ссылкой на собственные источники пишет, что Белый дом не позволяет начать обучение украинских пилотов на истребителях . США против, даже, несмотря на то, что несколько европейских стран готовы передать Украине эти самолеты. Пока Вашингтон не согласится на пробные полеты, они не состоятся.

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