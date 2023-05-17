Когда сформируется авиационная коалиция для Украины – Дмитрий Кулеба рассказал

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что авиационная коалиция сформируется уже в 2023 году.

Об этом глава МИД Украины сказал в эфире национального телемарафона.

"Авиационная коалиция сформируется точно в этом году. Я теперь не сомневаюсь, а когда фактически уже западные самолеты с нашими пилотами будут контролировать украинское небо, этот вопрос требует дополнительного ответа. Но когда сформируется коалиция, то это будет происходить очень-очень быстро", – отметил он.

Дмитрий Кулеба также отметил, что есть страны, которые сказали, что будут готовы предоставить эти западные самолеты в составе соответствующей коалиции. Ключевым приоритетом для страны являются F-16, но Украина не отменяет опции других самолетов.

Напомним, на днях в ОП рассказали, что премьер-министры Великобритании и Нидерландов договорились о том, что будут работать над созданием международной коалиции истребителей для Украины.

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