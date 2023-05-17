Джонни Депп расплакался, когда ему семь минут аплодировали на Каннском кинофестивале

Голливудский актер Джонни Депп сорвал семиминутные овации на Каннском кинофестивале.

В Каннах артист посетил премьеру ленты "Жанна Дюбарри", в которой сыграл французского короля Людовика XV. Это было первое появление звезды на мероприятии такого масштаба после его громкого скандального развода с актрисой Эмбер Херд, которая три года назад обвинила его в домашнем насилии.

Когда Депп встал, в зрительном зале его встретили громкими овациями, которые не утихали в течение семи минут. Растроганный таким теплым приемом Депп не сдержал эмоций и расплакался, пишет издание Variety.

На премьере присутствовала и режиссер картины Майвенн Ле Беско, также сыгравшая в ленте главную роль – Жанну Дюбарри, которая была фавориткой Людовика XV.

Джонни Депп в фильме "Жанна Дюбарри" в роли Людовика XV

Отметим, что роль Людовика XV в картине "Жанна Дюбарри" для Джонни Деппа стала первой после скандального развода с актрисой Эмбер Херд. После того, как артистка в 2016 обвинила Деппа в домашнем насилии, домогательствах и изменах, с ним разорвали контракты и лишили ролей во многих голливудских кинолентах. Майвенн Ле Беско – единственная, кто не прекратил сотрудничество с Деппом.

В 2022 году суд признал Эмбер Херд виновной в клевете на Джонни Деппа.

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