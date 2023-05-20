Зеленский прибыл в Японию на саммит G7

Это первый визит президента в Азию с самого начала полномасштабного вторжения РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 20 мая, прибыл в Японию.

Об этом он сообщил в Телеграмм.

"G7. Важные встречи с партнерами и друзьями Украины. Безопасность и усиление сотрудничества для нашей победы. Сегодня мир станет ближе", — написал он.

Это первая поездка Зеленского в Японию, страны-хозяйки саммита G7, и в Азию с начала войны России против Украины в феврале прошлого года.

СМИ писали, что его присутствие направлено на то, чтобы заручиться большей поддержкой Украины со стороны группы развитых экономик, хотя вопрос Украины является одним из ключевых пунктов повестки дня саммита.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Зеленский на саммите "Большой семерки" в Японии встретится с президентом США Джо Байденом. Также он подтвердил, что украинская делегация из Саудовской Аравии отправляется именно в Японию.

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