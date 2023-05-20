Попросил уборщицу держать ногу: врача уволили после ампутации

Инцидент не привел ни к каким осложнениям для пациента, но хирург был уволен.

В Германии уволили хирурга после того, как он попросил уборщицу помочь во время ампутации пальца ноги.

Об этом пишет ABC News.

Инцидент в университетской больнице Майнца не привел к каким-либо осложнениям у пациента, но врач после этого был уволен.

Руководитель больницы Норберт Пфайффер заявил, что хирург ошибочно решил продлить сложную процедуру, несмотря на отсутствие квалифицированного помощника.

Когда пациент, получивший местную анестезию, стал беспокойным, врач попросил уборщицу, которая была поблизости, подержать его за ногу и передать хирургические инструменты. Местные СМИ отмечали, что у женщины не было медицинского опыта.

Об инциденте стало известно после того, как руководитель больницы заметил уборщицу с окровавленными марлевыми салфетками в руках операционной.

Напомним, в Австрии суд оштрафовал 43-летнюю хирурга на 2700 евро. Во время операции женщина ампутировала пациенту не ту ногу и заметила это всего через два дня.

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