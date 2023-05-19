"Шантаж Путина провалился": еврокомиссар об энергетической зависимости от РФ

Попытка президента РФ Владимира Путина шантажировать Европу, используя энергоресурсы, провалилась, но следующий год все равно будет сложным.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон на встрече министров энергетики стран Средиземноморья в Мальте, сообщает Sky News.

По словам Симсон, Средиземноморский регион сыграл ключевую роль и помог 27 странам ЕС преодолеть беспрецедентный год энергетического кризиса и сложностей, вызванных российским вторжением в Украину.

В мае 2022 года ЕС запустил план REPowerEU в ответ на сложности, возникшие на рынке из-за вторжения РФ в Украину. Такой план должен обеспечить энергосбережение, увеличить производство экологически чистой энергетики и диверсифицировать энергоснабжение.

"Мы можем сказать, что попытка Путина шантажировать Европу энергоресурсами провалилась, а в долгосрочной перспективе важно вкладывать значительные средства в возобновляемые источники", — добавила Симсон.

Ранее стало известно, что страны Группы Семи (G7) и Европейский союз намерены ввести новые санкции против России. Они могут затронуть газовые и нефтяные трубопроводы, в частности, нефтепровод "Дружба".

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