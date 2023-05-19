Курс валют на 19 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 19 мая. В сутки курс доллара не изменился. Евро подешевело еще на 5 коп. Злотый снизился на 9 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,54 грн (-5 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,70 грн (-9 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем по 37,00 грн. Покупают за 38,50 грн. За евро в обменниках предлагается 40,90 грн. Продают по 41,20 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 36,87 – 37,37 грн

"Ощадбанк" – 37,10 – 38,05 грн

"Укрэксимбанк" – 37,20 – 37,70 грн

"Райффайзен" – 37,20-37,65 грн

ПУМБ – 37,25 – 38,00 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 39,90 – 40,90 грн

"Сбербанк" — 40,20 — 41,15 грн

"Укрэксимбанк" – 40,50 – 41,10 грн

"Райффайзен" – 40,50 – 41,20 грн

ПУМБ – 40,75- 41,75 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,72 – 8,91 грн

"Сбербанк" — 8,50 — 9,10 грн

"Укрэксимбанк" – 8,75 – 9,15 грн

Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн

ПУМБ – 8,70 – 9,20 грн

Напомним, в Украине уже с 1 июня может подорожать электроэнергия. О планируемом увеличении тарифов неоднократно заявляли представители Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), а также Министерства энергетики.

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