Курс валют на 19 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Официальный курс доллара остается на уровне 36,56 грн.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 19 мая. В сутки курс доллара не изменился. Евро подешевело еще на 5 коп. Злотый снизился на 9 коп.
Об этом сообщает Нацбанк.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 39,54 грн (-5 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,70 грн (-9 коп.).
В обменниках доллар продают в среднем по 37,00 грн. Покупают за 38,50 грн. За евро в обменниках предлагается 40,90 грн. Продают по 41,20 грн.
Курс доллара в банках:
- "ПриватБанк" – 36,87 – 37,37 грн
- "Ощадбанк" – 37,10 – 38,05 грн
- "Укрэксимбанк" – 37,20 – 37,70 грн
- "Райффайзен" – 37,20-37,65 грн
- ПУМБ – 37,25 – 38,00 грн
Курс евро в банках:
- "ПриватБанк" – 39,90 – 40,90 грн
- "Сбербанк" — 40,20 — 41,15 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,50 – 41,10 грн
- "Райффайзен" – 40,50 – 41,20 грн
- ПУМБ – 40,75- 41,75 грн
Курс злотого в банках:
- "ПриватБанк" – 8,72 – 8,91 грн
- "Сбербанк" — 8,50 — 9,10 грн
- "Укрэксимбанк" – 8,75 – 9,15 грн
- Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн
- ПУМБ – 8,70 – 9,20 грн
Напомним, в Украине уже с 1 июня может подорожать электроэнергия. О планируемом увеличении тарифов неоднократно заявляли представители Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), а также Министерства энергетики.