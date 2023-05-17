Тарифы на электроэнергию могут возрасти вдвое: сколько придется платить и как избежать удорожания

В Украине уже с 1 июня может подорожать электроэнергия. О запланированном увеличении тарифов неоднократно заявляли представители Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), а также Министерства энергетики. Сайт ТСН.ua спросил у экспертов, насколько могут вырасти цены на электричество и возможно ли избежать подорожания.

Что говорят в парламенте?

Алексей Кучеренко, народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству рассказал сайту ТСН.ua, что существует проект соответствующего постановления о повышении тарифов на электроэнергию.

"Сейчас этот проект на согласовании - согласуют его или нет, мне трудно сказать, пока неизвестно. Мне кажется, что повышение тарифов на электроэнергию - это неизбежный на сегодняшний день шаг. Потому что действительно существует большой дисбаланс на энергорынке. Но я не могу сказать, как именно и на сколько нужно повышать тарифы, потому что расчетов адекватных никто пока не предоставляет. Я лично их не видел. Мы предлагали руководителю НКРЭКУ предоставить свои расчеты, но из-за войны эта информация скрытна. А без расчетов сказать четко – правильное повышение или нет невозможно. Я знаю, что обсуждается цифра 2.88 грн. за кВт. Но подтвердить, что это объективная цифра, к сожалению, я не могу. Это повышение можно аргументировать только одним, чтобы убыточным не являлся Энергоатом. Я лично с этим согласен, но нужно видеть сами расчеты. Я думаю, что повышение тарифов на электроэнергию ориентировочно на 50 копеек можно было бы обосновать и этого достаточно для Энергоатома. Но опять же – реальных цифр пока нет", – объясняет нам Алексей Кучеренко.

На вопрос, каким должно быть повышение тарифов на электроэнергию и как это делать, народный депутат ответил так:

"Я убежден, что нужно делать как в Польше – разбивать тариф для разных категорий потребителей по количеству потребления электроэнергии. И для украинцев, которые мало потребляют, а это обычно бедные люди, тарифы вообще не трогать. А это касается 30% населения. Для остальных стоит вывести социальные лимиты, например, 100 и 150 кВт/ч, а тот кто больше потребляет должен платить полную себестоимость. Подчеркиваю – себестоимость от Энергоатома, а не какую-то мифическую "рыночную цену". Тогда это будет справедливо", – рассказывает Алексей Кучеренко.

А вот когда именно будут повышены тарифы на электроэнергию, пока неизвестно.

"В любом случае, решение будет приниматься в Офисе президента. НКРЭКУ и правительство только подготовят расчеты и обоснование разных сценариев. Последнее слово будет за Президентом". – говорит Алексей Кучеренко.

Тарифы могут вырастут вдвое

Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг, эксперт сферы ЖКХ отмечает, что действительно электроэнергия в Украине может подорожать.

"Тема подорожания тарифов на электроэнергию постоянно обсуждается профильными специалистами. Ориентировочно, стоимость электроэнергии может подорожать с 1 июня. Сейчас тариф составляет 1,44-1,68 грн. за кВт. Ожидается, что стоимость электроэнергии вырастет ровно вдвое. Цифры, которые узвучивали наши власть имущие это – 2,88 грн. за кВт”, – рассказывает сайту ТСН.ua Олег Попенко.

Субсидии дадут не всем

Он добавляет, что увеличение тарифа больно ударит по кошелькам украинцев. У нас около 70% домохозяйств потребляет до 150 кВт в месяц. То есть платежка одного домохозяйства вырастет почти на 200 гривен.

"Украинцам обещают, что после подорожания будут учтены льготы и субсидии, но у меня есть одно "но", оно постоянно возникает. На сегодняшний день задолженность за жилищно-коммунальные услуги составляет в Украине, по моим расчетам, по меньшей мере 140 миллиардов гривен. Хотя на 1 января 2022 года задолженность была 81,6 миллиарда гривен. Долги растут. Люди, имеющие задолженность за жилищно-коммунальные услуги более 318 гривен, не получат субсидии. Поэтому в этой ситуации заявления чиновников, что всем будут предоставляться субсидии, при таких огромных долгах, выглядят как очень причудливая идея", — рассказывает Олег Попенко.

Почему не стоит поднимать тариф?

Сейчас, из-за войны и экономических затруднений, украинцы едва сводят концы с концами, оплачивая через "не могу" за коммунальные услуги. Особенно это касается пенсионеров, которые привыкли не накапливать долги и отдавать последние деньги.

"Ситуация критическая, ведь из-за войны 6 миллионов рабочих мест разрушены, у нас 8 миллионов беженцев и переселенцев по Украине, а еще 6 миллионов за рубежом. При таких обстоятельствах, сомнительно, что люди будут вовремя платить за коммунальные услуги. Поэтому, я не вижу сейчас острой необходимости для повышения тарифов на поставку электроэнергии", — добавляет эксперт.

Попытайтесь навести порядок в сфере энергетики

Если и поднимать тарифы на электроэнергию, то сначала нужно навести порядок в этой сфере деятельности.

"Думаю, сначала стоит попытаться побороть коррупцию и неэффективное управление на местах, тогда, возможно, и не нужно будет поднимать вдвое стоимость тарифа на электроэнергию, да еще и во время войны. Ведь мы видим, что уже месяц НКРЭКУ не может договориться с "Укрэнерго" — кто из них ответственен за экспорт электроэнергии в Словакию. Из-за этого мы теряем ежемесячно минимум 20 миллионов долларов. Было бы неплохо навести порядок и в "Центрэнерго". Я называю его "двоюродным братом ДТЭК" - абсолютно идентичная структура, занимающаяся добычей угля, генерацией и продажей электроэнергии. Но при этом – ДТЭК входит в десятку самых прибыльных компаний Украины, а "Центрэнерго" в десятку самых убыточных. Если навести порядок в этой компании, то, может, и не нужно будет поднимать тариф?", — размышляет Олег Попенко.

Градация за потребление электроэнергии

Эксперт говорит, что если и поднимать сейчас тарифы на электроэнергию, то не для всех слоев населения. И точно не для самых бедных, уплачивающих 1,44-1,68 гривен, а ввести новые тарифы для тех 7%, которые потребляют более 1000 кВт в месяц. Есть хороший пример, как это сделали в Польше – с 1 января 2023 года там ввели новые тарифы на электроэнергию. Но если ты экономишь и подписываешься на объем потребления в год 2000 кВт, то для тебя тарифы не растут. То есть люди заинтересованы внедрять энергоэффективные меры, экономить электроэнергию. И для таких не будет расти тариф.

"А у нас платят все одинаково. И дедушки и бабушки, которые вообще потребляют до 100 кВт, или 70-80 кВт ежемесячно. И столько же платят олигархи, имеющие огромные дворцы по 1-2 тысячи квадратных метров. Более того, они регистрируют свои туристические комплексы где-то в Карпатах или в Буковеле и платят, как за частный дом. Представляете, трехэтажный частный дом? Почему бы им не платить, так как платит честный бизнес до 5,5 гривен за кВт? То есть нам нужно вводить градацию за потребление электроэнергии. Если ты потребляешь до 250 кВт – платишь 1,44 гривны, если больше, то 1,68 грн. за киловатт, а если потребление свыше 1000 кВт, то плати 3,5 гривны. С таким подходом я соглашаюсь и это будет абсолютно справедливо", – отмечает Олег Попенко.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, насколько в Украине подорожает водоснабжение и водоотвод.

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