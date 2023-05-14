Будут ли летом выключать свет: в ДТЭК прокомментировали слухи

В ДТЭК опровергли информацию, которая иногда распространяется в различных телеграмм-каналах, о восстановлении отключений света летом.

Об этом сказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона.

"Я считаю, что благодаря тому, что есть возможность перекрыть условный дефицит импортом, то к веерным отключениям мы не дойдем в летнем периоде. Может быть проблемой следующая зима, потому что мы войдем в нее со значительно меньшим запасом мощностей или прочности", — отметил он.

Сахарук объяснил, чтобы избежать отключений, нужно, во-первых, оградить Украину от российских атак, во-вторых, профинансировать ремонтные работы. По словам Сахарука, в Украине 75% ТЭЦ повреждены или разрушены из-за российских атак.

"12 тысяч километров линий электропередач нужно восстановить и починить. Почти 4 тысячи распределительных подстанций нужно подготовить к зиме. Это сумасшедшие средства, которые нужно выделить. Поэтому возможны отключения не сейчас, а зимой", — подытожил он.

Напомним, удорожание электроэнергии в Украине неизбежно будет, поскольку нужны средства на восстановление поврежденной инфраструктуры. Член комитета парламента по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк предполагает, что если тарифы на электроэнергию в Украине вырастут до 2,88 грн за кВт/ч, это увеличит сумму в платежке на 200-300 грн.

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