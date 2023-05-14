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"Бавовна" в Брянской области РФ продолжается — власти заявили об "атаке" нефтебазы

"Бавовна" в Брянской области РФ продолжается — власти заявили об "атаке" нефтебазы

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1694
Время на прочтение
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"Бавовна" в Брянской области РФ продолжается — власти заявили об "атаке" нефтебазы

"Хлопок" в Брянске РФ продолжается. / Фото: из соцсетей

Россияне заявили, что беспилотник атаковал нефтебазу под Брянском.

Власти Брянской области РФ заявили о якобы атаке беспилотником нефтебазы, традиционно обвинив в этом Украину.

Об этом пишет Телеграмм-канал Shot со ссылкой на источник.

Там заявили, что "украинский" беспилотник якобы атаковал нефтебазу "Брянскнефтепродукт" в Клинцах. Предварительно, два снаряда были сброшены с беспилотника.

"По нашим данным, охранники обнаружили две воронки диаметром 10 см при ночном обходе территории между резервуарами, которые не были заполнены нефтепродуктами. Утечки и возгорания, а также пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Напомним, 13 мая на территории Брянской области РФ упали два вертолета Ми-8 и самолеты Су-34 и Су-35, в результате аварий погибли 9 российских летчиков. Россия не назвала причину массовых катастроф боевой авиационной.

В воздушных силах Украины сообщили, что в течение 13 мая Россия потеряла в Брянской области пять военных самолетов. Спикер Юрий Игнат подчеркнул, что к массовым авиакатастрофам причастна сама Россия.

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Дата публикации
Просмотры
1694
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