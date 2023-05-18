Кто из пенсионеров может не платить за коммуналку

Пенсионеры, проживающие в сельских местностях, имеют льготы на оплату коммунальных услуг.

Кто из пенсионеров может не платить за коммунальные услуги

Не оплачивать коммунальные услуги могут пенсионеры работающие в сельской местности и в поселках городского типа, в частности, педагогическими или медицинскими работниками, фармацевтами, библиотекарями, работниками по защите растений.

Но есть одно условие, 100% скидка на оплату коммуналки предоставляется в том случае, если среднемесячный доход пенсионера за 6 месяцев не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу. В 2023 году — это 3760 грн. Льгота назначается на 12 месяцев с того месяца, когда она назначена.

Так что, если за последние 6 месяцев средняя пенсия не превышала 3760 гривен, указанную льготу на оплату коммуналки получить нельзя будет. В таком случае можно обратиться за назначением жилищной субсидии в Пенсионный фонд.

На какие услуги предоставляется льгота

Льгота распространяется на оплату:

Жилища (квартирная плата, плата за услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий), управление многоквартирным домом.

Коммунальные услуги (централизованные поставки холодной воды, централизованные поставки горячей воды, водоотвод, тепло- и электроснабжение, природный газ (в том числе транспортировка, распределение и поставка), централизованное отопление, вывоз бытовых отходов).

Топливо и сжиженный газ.

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