США готовят масштабный пакет помощи Украине на 60 млрд долларов

Бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер анонсировал новый пакет помощи Украине на 2024 год, который планируют объявить в сентябре.

Об этом он рассказал во время брифинга в Одессе.

"Осенью мы введем еще один пакет помощи, который будет поддерживать Украину в течение 2024 года. Сейчас мы обсуждаем этот пакет в 60 млрд долларов, который, я думаю, будет введен в сентябре. Пакет планируется согласовать до президентских выборов в США", – сказал Волкер.

По его словам, у США достаточно средств для поддержки контрнаступления ВСУ, которое якобы должно начаться в начале лета и продлиться до осени.

Ранее Волкер заявлял, что средства для восстановления Украины должны быть направлены на специально созданный фонд инвестирования. Кроме того, он призвал создать исполнительный орган, отвечающий за процесс восстановления Украины. По экспертным оценкам, послевоенное восстановление Украины должно быть завершено до июня 2026 года.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Государственный департамент не будет исключать признание России государством-спонсором терроризма за обвиняемые в ней преступления в Украине.

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