В Палате представителей США поддержали резолюцию по спецтрибуналу для РФ

Комитет по иностранным делам Палаты представителей США поддержал проект резолюции H.Res.81 «О призыве к президенту поддержать создание Специального трибунала для наказания преступления агрессии против Украины».

Документ отправят на всеобщее голосование Палаты представителей, — пишет Укринформ.

«Я внес (на рассмотрение Конгресса – ред.) резолюцию H.Res 81, которая, по моему мнению, важна для того, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее намерения в этой незаконной войне»,- сказал автор документа, конгрессмен Билл Китинг .

Эта резолюция рассматривается в критически важный момент, когда международные союзники и партнеры обсуждают возможные пути установления справедливости для жертв российской агрессии в Украине.

«Мы слышали от генпрокурора Украины об ужасных зверствах. Мне пришлось побывать с ним в Буче и увидеть места массовых захоронений и расстрелянных в затылок детей», — отметил конгрессмен Майкл Маккол.

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Он также привел примеры других зверств россиян на временно оккупированных украинских территориях, подчеркнув, что Россия нарушила все положения Женевской конвенции.

«Я считаю, что создание специального трибунала целесообразно»,- резюмировал председатель Комитета по иностранным делам.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в Гааге должен быть создан специальный трибунал для суда над российским агрессором.