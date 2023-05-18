Первый штат в США запретил TikTok

Штат Монтана стал первым в США, законодательно запрещающим приложение TikTok. Соответствующий закон подписал губернатор Грег Джианфорте.

Об этом сообщает Reuters.

Власти штата хотят оградить своих жителей от якобы сбора разведывательных данных Китаем, которому принадлежит TikTok.

Кроме того, там запретят магазинам приложений Google Play и App Store предлагать TikTok в штате, однако тех, кто пользуется китайской соцсетью, не будут наказываться. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

В ответ на это TikTok заявил, что новый закон "нарушает права жителей Монтаны, предусмотренные Первой поправкой путем незаконного запрета TikTok", а компания продолжит работать "над защитой прав наших пользователей в Монтане и за ее пределами".

Напомним, TikTok активно попадает под бан госструктур стран Запада — пользоваться TikTok запрещено госслужащим США, Канады, Британии, ЕС, Новой Зеландии и Индии. Сотрудники НАТО также обязаны удалить приложение с рабочих устройств.

Читайте также: