iPhone взорвался в кармане: мужчина получил тяжелые ожоги (фото)

Мужчина думал, что умрет, и сейчас лечится в медучреждении.

Установщик кондиционеров из Мельбурна пережил ужасный случай, когда в его кармане взорвался аккумулятор iPhone.

В результате он получил серьезные травмы. Об этом пишет dailystar.co.uk.

"Это походило на то, если бы кто-то держал чугунный чайник прямо с плиты и долгое время ставил его тебе на колено", — прокомментировал Мэтью.

Взрыв произошел две недели назад, когда он поднимался по лестнице с телефоном, который заряжался от внешнего аккумулятора в кармане.

Вдруг мужчина услышал шипение и увидел, как ему в лицо загорелся огонь. Он сошел с лестницы и посмотрел вниз, понимая, что ему грозит серьезная опасность.

"Я думал, что точно умру", – сказал он. "Все мое тело загорится, и тогда я просто сгорю заживо".

Фото: dailystar.co.uk

Мэтью удалось доехать до ближайшего ресторана, где он вызвал такси, чтобы отвезти его в больницу.

"Первое такси отменили. Я вызвал другое, и водитель отказался пустить меня в свою машину. Смерти я особо не боюсь, просто мне не хотелось умирать на тот момент", — сказал он.

Мэтью сейчас находится в отделении ожогов больницы Альфреда в Мельбурне. Его ждет долгий путь к выздоровлению.

Мужчине пересадили кожу с правой ноги, чтобы прикрыть раны на левой ноге и левой руке, чтобы вылечить ожоги третьей степени.

Фото: dailystar.co.uk

По словам Тони Карбона, адвокат, представляющий Мэтью, имеет четыре дела, переданные в суд по возгоранию iPhone, когда они были у клиентов.

"У нас есть несколько дел, в том числе женщина, чей дом сгорел из-за того, что ее телефон вспыхнул", — сказал он.

Литий-ионные аккумуляторы, часто используемые в телефонах, банках питания, электронных скутерах и электровелосипедах, сохраняют огромное количество энергии на очень маленьком пространстве, что делает их гораздо более мощными, чем другие типы аккумуляторов.

Однако при повреждении, перегреве или перезарядке батареи может возникнуть пожар или взрыв.

Мишель Янг, заместитель комиссара пожарно-спасательной службы штата Виктория, предупредила общественность о необходимости проявлять бдительность по отношению к литий-ионным аккумуляторам, заявив: "Они достаточно реактивны и взрывоопасны, когда возникают такие пожары".

Напомним, в Австралии пожилой мужчина был раздавлен до смерти во время мойки его авто. Очевидцы рассказали об инциденте, произошедшем в Мельбурне.

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