Проститутка шантажировала женатых клиентов: как она это делала и чем все закончилось

В Шотландии проститутка охотилась за своими клиентами и угрожала раскрыть пикантную информацию их семьям.

Об этом пишет dailyrecord.co.uk.

25-летняя Лорен Хант создала себе онлайн-профиль, чтобы ловить женатых мужчин и требовать у них деньги.

Когда они отказывались платить ей, она угрожала разоблачить их, заставляя своих жертв опустошать свои банковские счета.

Если мужчины пытались заблокировать ее в Сети, она создавала новые профили, чтобы продолжать их преследовать.

Так, один человек потратил все свои средства, почти 850 долларов, чтобы избежать раскрытия его секретов. Затем он заблокировал Хант в социальных сетях, но впоследствии неожиданно получил сообщение от двух неизвестных аккаунтов, в которых говорилось, что ему нужно "дать урок" по поводу инцидента.

Фото: dailyrecord.co.uk

Поскольку он продолжал игнорировать проститутку, она связалась с его отцом и попросила его передать сообщение с просьбой поговорить с ним.

Хант даже звонила по телефону жертве около 15 раз, пока его допрашивала полиция.

В результате суд шерифа Данди обязал секс-работницу полностью отплатить своим жертвам деньги, которые она требовала у них. Также ее поместили под домашний комендантский час с 19:00 до 7:00 на 12 месяцев и социальное наблюдение на три года.

Напомним, туристы в Марокко платили за напитки фальшивыми деньгами. Теперь британцы проведут десятилетие за решеткой в Марракеше.

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