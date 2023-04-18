YUNA-2023: имена лауреатов премии

Организаторы выбрали 12 самых популярных песен за военное время.
Только что в онлайн-формате отгремела 12-я церемония вручения премии YUNA-2023, правила которой в этом году были кардинально изменены.
Судьи выбирали победителей не в отдельных категориях, а среди одного списка. Из топ-100 песен военного времени, наиболее ротированных на украинских радиостанциях с 24 февраля прошлого года до 31 декабря, члены жюри выбрали 12 хитов.
Победителями премии YUNA-2023 стали:
БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ — 24/02
Антитела и Эд Ширан — 2step
Океан Эльзы – "Місто Марії"
SHUMEI – "Біля тополі"
KARTA SVITU – "Пес Патрон"
KOLA – "Біля серця"
Андрей Хлывнюк и Pink Floyd – Hey Hey Rise Up
SKOFKA – "Чути гімн"
Макс Барских – "Буде весна"
Энджи Крейда – "Враже"
Chico & Qatoshi – "Допоможе ЗСУ"
Бумбокс и The Kiffness — Oy U Luzi Chervona Kalyna (Army Remix)
Отметим, ведущими премии стали шоумен Владимир Остапчук и генпродюсер и соучредитель YUNA Павел Шилько. Музыкальная премия прошла под лозунгом — "Песни несокрушимой Украины".
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