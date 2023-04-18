YUNA-2023: имена лауреатов премии

Только что в онлайн-формате отгремела 12-я церемония вручения премии YUNA-2023, правила которой в этом году были кардинально изменены.

Судьи выбирали победителей не в отдельных категориях, а среди одного списка. Из топ-100 песен военного времени, наиболее ротированных на украинских радиостанциях с 24 февраля прошлого года до 31 декабря, члены жюри выбрали 12 хитов.

Победителями премии YUNA-2023 стали:

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ — 24/02

Антитела и Эд Ширан — 2step

Океан Эльзы – "Місто Марії"

SHUMEI – "Біля тополі"

KARTA SVITU – "Пес Патрон"

KOLA – "Біля серця"

Андрей Хлывнюк и Pink Floyd – Hey Hey Rise Up

SKOFKA – "Чути гімн"

Макс Барских – "Буде весна"

Энджи Крейда – "Враже"

Chico & Qatoshi – "Допоможе ЗСУ"

Бумбокс и The Kiffness — Oy U Luzi Chervona Kalyna (Army Remix)

Отметим, ведущими премии стали шоумен Владимир Остапчук и генпродюсер и соучредитель YUNA Павел Шилько. Музыкальная премия прошла под лозунгом — "Песни несокрушимой Украины".

Читайте также: