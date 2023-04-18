YUNA-2023: імена лауреатів цьогорічної премії

Організатори обрали 12 найпопулярніших пісень за воєнний час.
Щойно в онлайн-форматі відгриміла 12-та церемонія вручення премії YUNA-2023, провила якої цьогоріч були кардинально змінені.
Судді обирали переможців не в окремих категоріях, а серед одного списку. Так, з топ-100 пісень воєнного часу, які були найбільш ротовані на українських радіостанціях від 24 лютого минулого року до 31 грудня, члени журі обрали 12 хітів.
Переможцями премії YUNA-2023 стали:
БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ - 24/02
Антитіла та Ед Ширан - 2step
Океан Ельзи – "Місто Марії"
SHUMEI – "Біля тополі"
KARTA SVITU – "Пес Патрон"
KOLA – "Біля серця"
Андрій Хливнюк та Pink Floyd - Hey Hey Rise Up
SKOFKA – "Чути гімн"
Макс Барських – "Буде весна"
Енджі Крейда – "Враже"
Chico & Qatoshi – "Допоможе ЗСУ"
Бумбокс та The Kiffness - Oy U Luzi Chervona Kalyna (Army Remix)
Зазначимо, ведучими премії стали шоумен Володимир Остапчук і генпродюсер та співзасновник YUNA Павло Шилько. Музична премія минула під гаслом – "Пісні незламної України".
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