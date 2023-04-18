YUNA-2023: імена лауреатів цьогорічної премії

Організатори обрали 12 найпопулярніших пісень за воєнний час.

Щойно в онлайн-форматі відгриміла 12-та церемонія вручення премії YUNA-2023, провила якої цьогоріч були кардинально змінені.

Судді обирали переможців не в окремих категоріях, а серед одного списку. Так, з топ-100 пісень воєнного часу, які були найбільш ротовані на українських радіостанціях від 24 лютого минулого року до 31 грудня, члени журі обрали 12 хітів.

Переможцями премії YUNA-2023 стали:

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ - 24/02

Антитіла та Ед Ширан - 2step

Океан Ельзи – "Місто Марії"

SHUMEI – "Біля тополі"

KARTA SVITU – "Пес Патрон"

KOLA – "Біля серця"

Андрій Хливнюк та Pink Floyd - Hey Hey Rise Up

SKOFKA – "Чути гімн"

Макс Барських – "Буде весна"

Енджі Крейда – "Враже"

Chico & Qatoshi – "Допоможе ЗСУ"

Бумбокс та The Kiffness - Oy U Luzi Chervona Kalyna (Army Remix)

Зазначимо, ведучими премії стали шоумен Володимир Остапчук і генпродюсер та співзасновник YUNA Павло Шилько. Музична премія минула під гаслом – "Пісні незламної України".

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