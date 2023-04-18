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С Авдеевки эвакуировали еще двух подростков – сколько детей все еще остается в городе

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
77
Время на прочтение
1 мин
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С Авдеевки эвакуировали еще двух подростков – сколько детей все еще остается в городе

Фото: Командующий Тарнавским

В течение 17 и 18 апреля из Авдеевки вывезли двоих несовершеннолетних детей.

Из Авдеевки на Донетчине, постоянно находящейся под обстрелами, вывезли еще двух несовершеннолетних ребят – 17 и 15 лет. В городе остается еще один ребенок – 12-летний парень.

Об этом сообщил начальник городской военной администрации Виталий Барабаш в комментарии "Суспільному".

"Вчера вывезли парня 17 лет, которого очень долго не могли найти. Ему в мае будет уже 18 лет. А сегодня вывезли 15-летнего, которого нашли в пятницу, родители ребенка согласились выехать после Пасхи", — рассказал Барабаш.

Напомним, женщина отказалась эвакуироваться из Авдеевки, а спустя день россияне убили ее младенца.

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