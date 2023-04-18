З Авдіївки евакуювали ще двох підлітків – ​​скільки дітей все ще залишається у місті

Протягом 17 та 18 квітня з Авдіївки вивезли двох неповнолітніх дітей.

З Авдіївки на Донеччині, яка постійно перебуває під обстрілами, вивезли ще двох неповнолітніх хлопців – 17 і 15 років. У місті залишається ще одна дитина – 12-річний хлопець.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш у коментарі "Суспільному".

"Вчора вивезли хлопчину 17 років, якого дуже довго не могли знайти. Йому у травні буде вже 18 років. А сьогодні вивезли 15-річного, якого знайшли у п'ятницю, батьки дитини погодились виїхати після Великодня", - розповів Барабаш.

Нагадаємо, жінка відмовилась евакуюватись з Авдіївки, а через день росіяни вбили її немовля.

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