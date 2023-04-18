13-летний мальчик умер в результате Benadryl Challenge в TikTok: что это за челлендж

Подросток из Огайо, США, трагически погиб после передозировки безрецептурного лекарства при попытке вирусного трюка TikTok.

Об этом пишет nypost.com.

13-летний Джейкоб Стивенс принял участие в челендже Benadryl Challenge — опасном соревновании, в котором принимают от 12 до 14 антигистаминных препаратов — в шесть раз больше рекомендованной дозы — для того, чтобы вызвать галлюцинации.

Потенциально смертельный трюк появился в 2020 году, когда подростки загрузили свои попытки на TikTok, чтобы получить влияние в социальных сетях.

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Отец Джейкоба, Джастин, рассказал ABC 6, что в минувшие выходные его сын был дома с друзьями, когда у него случилась передозировка.

На кадрах, снятых его приятелями, видно, как житель Колумбуса проглотил пилюли, после чего его тело, как сообщается, начало сдавать.

"Это было слишком для его тела", — сказал отец подростка.

Впоследствии Джейкоба срочно доставили в больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на все усилия медиков, через шесть дней мальчик скончался.

Джастин вспомнил, как услышал ужасную новость о том, что его сын не проснется:

"Никакого сканирования мозга, там ничего не было. Они сказали, что мы можем держать его на вентиляции, что он может лежать там, но он никогда не откроет глаза, он никогда не будет дышать, улыбаться, ходить или говорить".

Мужчина также предупредил родителей об опасности для подростков, использующих социальные сети без присмотра.

"Следите за тем, что они делают этим телефоном. Поговорите с ними о ситуации. Я хочу, чтобы все знали о моем сыне", — отметил он.

Кроме того, Джастин умоляет законодателей ввести возрастные ограничения на отпускаемые без рецепта лекарства. Он хочет, чтобы TikTok ввел аналогичные меры безопасности, в том числе требовал от пользователей предоставления идентификатора перед созданием аккаунта.

К сожалению, Джейкоб не первая жертва Benadryl Challenge.

В августе в 2020 году 15-летняя девочка смертельно передозировала лекарство от аллергии во время очередной неудачной попытки трюка.

Напомним, во Флориде огромный аллигатор напал на мужчину в его дворе. Рептилия откусила ступню пенсионера и скрылась с ней в воде.

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