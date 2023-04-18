Хотят ликвидировать ООН: Гутерреш разозлился на Зеленского — WP

Во время визита в Киев генсек ООН якобы был взбешен из-за незапланированной публичной церемонии награждения украинских защитниц.

Соединенные Штаты подслушивали разговоры генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с другими официальными лицами ООН.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на полученные секретные отчеты.

Эти документы являются частью ряда отчетов о национальной безопасности, которые якобы просочились в Сеть из-за действий нацгвардейца США Джека Тейшейры.

В документе описывается недовольство Гутерреша из-за организации поездки в Киев лишь через несколько дней, когда украинское правительство заявило, что Зеленский хочет встретиться с ним лично. В отчете не указывается причина недовольства генерального секретаря. Но дипломат ООН на условиях анонимности объяснил, что 73-летний Гутерреш перед этим только вернулся из поездки, а визит в Украину требовал еще одного длительного перелета, а затем 11-часового рейса на поезде.

В другом документе сообщается, что после частной встречи Гутерреша с Зеленским 8 марта в Киеве и совместной пресс-конференции генсек сообщил своему представителю Стефану Дюжаррику, что он "действительно взбешен" неожиданной публичной церемонией награждения украинских защитниц в честь Международного женского дня.

По информации издания, украинская сторона без уведомления устроила это событие.

"Суверенитет, единство и территориальная целостность Украины должны соблюдаться в ее международно признанных границах", — сказал генсек ООН на пресс-конференции с Зеленским в Киеве. В документе говорится, что Гутерреш признался, что пытался не улыбаться во время своей речи.

Гутерреш якобы сказал своему представителю, что он поехал в Украину, чтобы помочь, "но украинцы делают все, чтобы нас (вероятно, речь идет об ООН. — Ред.) ликвидировать".

Дюжаррик в свою очередь прокомментировал, что его босс "действительно был неприятно удивлен тем, что церемония награждения была добавлена без консультаций в конце его продуктивной встречи в Киеве с украинскими лидерами". Однако он категорически отрицает использование термина "ликвидировать".

Напомним, что 21-летнему подозреваемому в "сливе" секретных документов Пентагона военному США Джеку Тейшейре официально предъявлены обвинения.

Он изложил в Сеть секретные документы США и НАТО по усилению украинской армии перед контрнаступлением. Впоследствии стало известно, что утечка секретных документов из США затронула не только Украину.

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