Утечка разведданных США может иметь фатальные последствия для украинцев — CNN

Кроме того, россияне могут перекрыть пути сбора информации, которые могли бы каждый день спасать жизнь украинцам.

В комитете по разведке Палаты представителей США считают, что утечка секретных документов Министерства обороны по поводу российской агрессии может иметь фатальные последствия для украинцев.

Главный демократ в комитете по разведке Палаты представителей США Джим Гаймс заявил, что после утечки может быть потерян доступ к важным разведданным, сообщает CNN.

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Он заявил, что после такого утечки информации союзники Вашингтона, а именно так называемое разведывательное партнерство "Пять глаз" (FVEY), включающее Австралию, Канаду, Новую Зеландию и Великобританию, могут прекратить делиться чувствительными разведданными.

Кроме того, россияне могут перекрыть пути сбора информации, которые могли бы каждый день спасать жизнь украинцам.

"Есть очень реальный риск того, что эти источники и методы исчезнут. И это может означать убийство людей, это может означать отключение технологий. И это приводит к плохим результатам на поле боя", – сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что пользователь, распространивший секретные документы американской разведки, по информации The Washington Post живет в Калифорнии, его родители общаться с журналистами отказались.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина уже изменила некоторые свои военные планы из-за утечки секретной информации.

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