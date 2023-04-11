Витік розвідданих США може мати фатальні наслідки для українців - CNN

Крім того, росіяни можуть перекрити шляхи збору інформації, які могли б щодня рятувати життя українцям.

У комітеті з розвідки Палати представників США вважають, що витік секретних документів Міністерства оборони щодо російської агресії можуть мати фатальні наслідки для українців.

Головний демократ у комітеті з розвідки Палати представників США Джим Гаймс заявив, що після витоку може бути втрачений доступ до важливих розвідданих, інформує CNN.

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Він заявив, що після такого витоку інформації союзники Вашингтона, а саме так зване розвідувальне партнерство "П’ять очей" (FVEY) яке включає Австралію, Канаду, Нову Зеландію та Велику Британію можуть припинити ділитися чутливими розвідданими.

Крім того, росіяни можуть перекрити шляхи збору інформації, які могли б щодня рятувати життя українцям.

"Є дуже реальний ризик того, що ці джерела та методи зникнуть. І це може означати вбивство людей, це може означати відключення технологій. І це призводить до поганих результатів на полі бою", – сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що користувач, який поширив секретні документи американської розвідки, за інформацією видання The Washington Post живе в Каліфорнії, його батьки спілкуватися з журналістами відмовилися.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна вже змінила деякі свої військові плани через витік секретної інформації.

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