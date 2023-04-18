Хочуть ліквідувати ООН: Гутерреш розлютився на Зеленського — WP

Під час візиту до Києва генсек ООН нібито був розлючений через незаплановану публчну церемонію нагородження українських захисниць

Сполучені Штати підслуховували розмови генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша з іншими офіційними особами ООН.

Про це пише The Washington Post з посиланням на отримані секретні звіти.

Ці документи є частиною низки звітів про національну безпеку, які нібито просочилися до Мережі через дії нацгвардійця США Джека Тейшейри.

У документі описується невдоволення Гутерреша через організацію поїздки до Києва лише через кілька днів, коли український уряд заявив, що Зеленський хоче зустрітися з ним особисто. У звіті не вказується причина невдоволення генерального секретаря. Але дипломат ООН на умовах анонімності пояснив, що 73-річний Гутерреш перед цим тільки повернувся з поїздки, а візит до України вимагав ще одного тривалого перельоту, а потім 11-годинного рейсу потягом.

В іншому документі повідомляється, що після приватної зустрічі Гутерреша з Зеленським 8 березня у Києві та спільної пресконференції генсек повідомив своєму речнику Стефану Дюжарріку, що він "справді розлючений" несподіваною публічною церемонією нагородження українських захисниць на честь Міжнародного жіночого дня.

За інформацією видання, українська сторона без попередження влаштувала цю подію.

"Суверенітет, єдність і територіальна цілісність України мають бути дотримані в її міжнародно визнаних кордонах", – сказав генсек ООН на пре-конференції з Зеленським у Києві. У документі йдеться, що Гутерреш зізнався, що намагався не посміхатися під час промови.

Гутерреш нібито сказав своєму речнику, що він поїхав до України, аби допомогти, "але українці роблять усе, щоб нас (ймовірно, йдеться про ООН. — Ред.) ліквідувати".

Дюжаррік своєю чергою прокоментував, що його бос "справді був неприємно здивований тим, що церемонію нагородження було додано без консультацій наприкінці його дуже продуктивної зустрічі в Києві з українськими лідерами". Однак він категорично заперечує використання терміну "ліквідувати".

Нагадаємо, що 21-річному підозрюваному у "зливі" секретних документів Пентагону військовому США Джеку Тейшейрі офіційно висунули звинувачення.

Він виклав до Мережі секретні документи США та НАТО щодо посилення української армії перед контрнаступом. Згодом стало відомо, що витік секретних документів із США торкнувся не лише України.

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