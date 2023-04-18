"Зернова угода": Росія другий день блокує перевірку українських суден

Росіяни формують їх власний план інспекцій, вибираючи кораблі з черги на свій розсуд, що повністю протирічить умовам "зернової угоди".

Поставки українського зерна через "зерновий коридор" призупинені вже другий день, через росіян, які порушують умови угоди.

Про це інформує Bloomberg з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

"Росія, як і раніше, відмовляється слідувати плану українських портів і нав'язує українським портам свій власний план, що є неприйнятним", – йдеться в текстовому повідомленні Міністерства.

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Минулого тижня росіяни вже призупиняли реєстрацію суден в односторонньому порядку, які подавали українські порти для формування інспекційного плану. В результаті таких дій інспекція була зупинена на один день.

"Натомість росіяни формують їх власний план інспекцій, вибираючи кораблі з черги на свій розсуд, що повністю протирічить умовам Ініціативи та неприйнятно для України", – заявили днем раніше у Міністерстві.

При цьому у Москві заявляють, що можуть вийти з ініціативи, якщо питання її зерна та добрив не буде вирішене до травня цього року.

Нагадаємо раніше повідомлялося, що уряд Угорщини заборонив імпорт зерна з України. Таке обмеження в країні діятиме до 30 червня 2023-го року.

Крім того, ми раніше інформували, що Міністерство сільського господарства Словаччини заборонило переробляти і використовувати для харчування українське зерно.

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