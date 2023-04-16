Угорщина заборонила імпорт українського зерна

Уряд Угорщини заборонив імпорт зерна з України. Таке обмеження в країні діяттиме до 30 червня 2023-го року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства сільського господарства Угорщини із посиланням на очільника відомства Іштвана Надя.

"Уряд налаштований представляти інтереси угорської фермерської спільноти, тому, за відсутності суттєвих заходів ЄС, він тимчасово заборонить імпорт українських зерна та насіння олійних культур, а також деяких інших сільськогосподарських продуктів", - заявив міністр.

За його словами, продовження імпорту перелічених українських агропродуктів може завдати великих збитків для місцевих фермерів.

Нагадаємо, під час перевірки 1,5 тонн зерна з України в місті Коларово виявили небезпечні пестициди. Через це держава заборонила переробляти його.

Раніше ми повідомляли, що експорт українського зерна до Польщі призупинено щонайменше до липня цього року. Напередодні міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що Угоду щодо "зернової ініціативи" подовжили ще на 120 днів.

Читайте також: