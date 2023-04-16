Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Авіація загарбників атакувала Сумщину і Чернігівщину

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
387
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Авіація загарбників атакувала Сумщину і Чернігівщину

Авіація РФ атакувала прикордоння на півночі / Фото: Оперативне командування "Північ"

Попередньо, внаслідок обстрілу постраждала цивільна особа.

У суботу ввечері, 15 квітня, окупанти здійснили авіаудар по Сумщині й Чернігівщини. Росіяни обстріляли комунальну установу та підприємство. 

Про це інформує ОК "Північ". 

"Близько 22:40 15 квітня зафіксовано авіаудар, ймовірно керована бомба, в комунальну установу в Шосткінському районі. Інформація про постраждалих уточнюється. Попередньо, поранена цивільна особа. На місці працюють правоохоронці та ДСНС", - йдеться в повідомленні.  

Приблизно о 23:30 авіація РФ вдарила по підприємству в місті Семенівка. За попередніми даними, постраждалих немає. Рятувальники ліквідують пожежу на місці влучання. 

Нагадаємо, вдень 15 квітня загарбники обстріляли Херсон, внаслідок чого загинули дві жінки - мати й донька. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
387
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація