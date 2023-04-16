Авіація загарбників атакувала Сумщину і Чернігівщину

У суботу ввечері, 15 квітня, окупанти здійснили авіаудар по Сумщині й Чернігівщини. Росіяни обстріляли комунальну установу та підприємство.

Про це інформує ОК "Північ".

"Близько 22:40 15 квітня зафіксовано авіаудар, ймовірно керована бомба, в комунальну установу в Шосткінському районі. Інформація про постраждалих уточнюється. Попередньо, поранена цивільна особа. На місці працюють правоохоронці та ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Приблизно о 23:30 авіація РФ вдарила по підприємству в місті Семенівка. За попередніми даними, постраждалих немає. Рятувальники ліквідують пожежу на місці влучання.

Нагадаємо, вдень 15 квітня загарбники обстріляли Херсон, внаслідок чого загинули дві жінки - мати й донька.

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