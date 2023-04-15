16 квітня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 16 квітня, в православному календарі день пам’яті преподобного Микити Сповідника. Він був родом з Кесарії і рано залишився без батьків — матір померла, а батько став ченцем з горя. Тому Микиту виховувала бабуся. З дитинства вселяла вона хлопчику страх перед Богом та розповідала, як жити благочестивим життям.

Коли Микита подорослішав, то вступив на службу до монастиря, де згодом став настоятелем за свої подвиги та зразкову поведінку. За часів іконоборчої єресі потерпав за свою віру. Його кинули до темниці, де він пив каламутну воду і їв гнилий хліб. Після зміни влади його звільнили і Микита до кінця життя жив тихо на самоті біля Константинополя.

Церковне свято 16 квітня — день пам'яті мучениці Феодосії

Жила вона за часів правління імператора Діоклетіана, який відомий своїм гонінням на християн. Часто приходила Феодосія до вірян в темниці, втішала їх, молилася за них. За це її також схопили і кинули до в'язниці. Довго мучили дівчину і змушували зректися своєї віри, але вона відмовилася. За це її умертвили мечем.

Прикмети 16 квітня

Народні прикмети 16 квітня / Фото: Pexels

Дме північний вітер — будуть проливні дощі.

Ясна ніч означає, що почнуться сильні заморозки.

Холодні ночі і теплі дні — до сонячної погоди.

Що завтра не можна робити

У слов'ян існувало повір'я, що цього дня краще не готувати перші страви. Такі частування могли принести нещастя в сім'ю. Також традиційно пекли капустяний або картопляний пиріг, ходили до річок на пікніки, веселилися і розважалися.

Що можна робити завтра

В цю дату існувала традиція — йти на рибалку до водойми і лити у воду олію, щоб отримати удачу. Вранці потрібно було вмитися холодною водою, яка стояла всю ніч. Залишки обов'язково лили під дерево.

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