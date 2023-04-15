16 апреля – какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 16 апреля, в православном календаре день памяти преподобного Никиты Исповедника. Он был родом из Кесарии и рано остался без родителей – мать умерла, а отец стал монахом с горя. Поэтому Никиту воспитывала бабушка. С детства вселяла она мальчику страх перед Богом и рассказывала, как жить благочестивой жизнью.

Когда Никита повзрослел, то поступил на службу в монастырь, где стал настоятелем за свои подвиги и образцовое поведение. Во времена иконоборческой ереси страдал своей верой. Его бросили в темницу, где он пил мутную воду и ел гнилой хлеб. После смены власти его освободили и Никита до конца жизни жил тихо в одиночестве у Константинополя.

Церковный праздник 16 апреля — день памяти Феодосийской мученицы.

Жила она во времена правления императора Диоклетиана, известного своим гонением на христиан. Часто приходила Феодосия к верующим в темнице, утешала их, молилась о них. За это ее тоже схватили и бросили в тюрьму. Долго мучили девушку и заставляли отречься от своей веры, но она отказалась. За это ее умертвили мечом.

Приметы 16 апреля

Народные приметы 16 апреля / Фото: Pexels

Дует северный ветер – будут проливные дожди.

Ясная ночь означает, что начнутся сильные заморозки.

Холодные ночи и теплые дни – к солнечной погоде.

Что завтра нельзя делать

У славян существовало поверье, что в этот день лучше не готовить первые блюда. Такие угощения могли принести несчастье в семью. Также традиционно пекли капустный или картофельный пирог, ходили к рекам на пикники, веселились и развлекались.

Что можно делать завтра

В эту дату существовала традиция идти на рыбалку к водоему и лить в воду масло, чтобы получить удачу. Утром нужно было умыться холодной водой, стоявшей всю ночь. Остатки обязательно лили под дерево.

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