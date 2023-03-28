Іменини у квітні 2023 року: чоловічі та жіночі імена

Календар іменин на квітень 2023 року допоможе визначитися, як назвати дитину, яка народилася в другому місяці весни. Читайте більше в матеріалі ТСН.ua.

Здавна православні християни обирали ім'я дитині згідно з церковним календарем іменин, в якому вказують дати вшанування пам'яті всіх святих. Хлопчика чи дівчинку називали ім'ям святого або святої, день пам'яті яких був найближчим до дати народження. Віряни вважають, що так дитина отримує свого ангела-охоронця, який все життя наставляє на шлях істини і оберігає від злих сил.

Дні ангела у квітні 2023 року: хто і коли святкує іменини

1 квітня – Дар’я, Дмитро, Іван, Інокентій, Софія;

– Дар’я, Дмитро, Іван, Інокентій, Софія; 2 квітня – Іван, Клавдія, Марія, Василь, Віктор, Віссаріон, Герман, Максим, Мирон, Микита, Олександра, Парасковія, Світлана, Севастян, Сергій, Уляна;

– Іван, Клавдія, Марія, Василь, Віктор, Віссаріон, Герман, Максим, Мирон, Микита, Олександра, Парасковія, Світлана, Севастян, Сергій, Уляна; 3 квітня – Володимир, Кирило, Серафим, Фома, Яків;

– Володимир, Кирило, Серафим, Фома, Яків; 4 квітня – Василь, Василина, Дарина, Ісаакій, Таїсія;

– Василь, Василина, Дарина, Ісаакій, Таїсія; 5 квітня – Олексій, Анастасія, Варвара, Василь, Ілля, Георгій, Макар, Лідія, Пелагея, Сергій;

– Олексій, Анастасія, Варвара, Василь, Ілля, Георгій, Макар, Лідія, Пелагея, Сергій; 6 квітня – Володимир, Захар, Мартін, Степан, Петро, Яків;

– Володимир, Захар, Мартін, Степан, Петро, Яків; 7 квітня – Сава, Тихон;

– Сава, Тихон; 8 квітня – Авраам, Алла, Анна, Василь, Гаврило, Лариса, Парасковія, Степан;

– Авраам, Алла, Анна, Василь, Гаврило, Лариса, Парасковія, Степан; 9 квітня – Єфрем, Іван, Макар, Олександр, Павло;

– Єфрем, Іван, Макар, Олександр, Павло; 10 квітня – Василь, Іван, Іларіон, Ілля, Микола, Степан;

– Василь, Іван, Іларіон, Ілля, Микола, Степан; 11 квітня – Іван, Ісаакій, Кирило, Корнилій, Марк, Михайло, Пилип;

– Іван, Ісаакій, Кирило, Корнилій, Марк, Михайло, Пилип; 12 квітня – Іван, Захар;

– Іван, Захар; 13 квітня – Анна, Веніамін, Іван, Інокентій, Йосип;

– Анна, Веніамін, Іван, Інокентій, Йосип; 14 квітня – Іван, Макар, Марія, Сергій, Юхим;

– Іван, Макар, Марія, Сергій, Юхим; 15 квітня – Георгій, Григорій, Юхим;

– Георгій, Григорій, Юхим; 16 квітня – Мартін, Микита, Феодосія;

– Мартін, Микита, Феодосія; 17 квітня – Адріан, Веніамін, Георгій, Іван, Йосип, Марія, Микита, Микола, Федір;

– Адріан, Веніамін, Георгій, Іван, Йосип, Марія, Микита, Микола, Федір; 18 квітня – Георгій, Марк, Микола, Олексій, Платон, Семен;

– Георгій, Марк, Микола, Олексій, Платон, Семен; 19 квітня – Іван, Григорій, Павло, Севастян, Петро, Яків;

– Іван, Григорій, Павло, Севастян, Петро, Яків; 20 квітня – Аркадій, Георгій, Данило, Євдокія, Килина, Петро;

– Аркадій, Георгій, Данило, Євдокія, Килина, Петро; 21 квітня – Іван, Марія, Сергій;

– Іван, Марія, Сергій; 22 квітня – Гаврило, Вадим;

– Гаврило, Вадим; 23 квітня – Григорій, Дмитро, Максим, Олександр, Терентій, Федір, Яків;

– Григорій, Дмитро, Максим, Олександр, Терентій, Федір, Яків; 24 квітня – Іван, Микола, Прохор, Петро, Юхим, Яків;

– Іван, Микола, Прохор, Петро, Юхим, Яків; 25 квітня – Василь, Давид, Іван, Марфа, Марія, Сергій;

– Василь, Давид, Іван, Марфа, Марія, Сергій; 26 квітня – Дмитро, Георгій, Марфа;

– Дмитро, Георгій, Марфа; 27 квітня – Антон, Валентин, Іван, Мартін, Олександр;

– Антон, Валентин, Іван, Мартін, Олександр; 28 квітня – Анастасія, Андрій, Аристарх, Василиса, Віктор, Кіндрат, Леонід, Лук’ян, Олександр, Севастян, Федір, Трохим;

– Анастасія, Андрій, Аристарх, Василиса, Віктор, Кіндрат, Леонід, Лук’ян, Олександр, Севастян, Федір, Трохим; 29 квітня – Василина, Галина, Ірина, Леонід, Михайло, Ніка, Павло;

– Василина, Галина, Ірина, Леонід, Михайло, Ніка, Павло; 30 квітня – Адріан, Єфрем, Іван, Михайло, Олександр, Семен, Федір.

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