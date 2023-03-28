Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Іменини у квітні 2023 року: чоловічі та жіночі імена

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
111
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Іменини у квітні 2023 року: чоловічі та жіночі імена

Календар іменини в квітні 2023 року / Фото: Pexels

Календар іменин на квітень 2023 року допоможе визначитися, як назвати дитину, яка народилася в другому місяці весни. Читайте більше в матеріалі ТСН.ua.

Здавна православні християни обирали ім'я дитині згідно з церковним календарем іменин, в якому вказують дати вшанування пам'яті всіх святих. Хлопчика чи дівчинку називали ім'ям святого або святої, день пам'яті яких був найближчим до дати народження. Віряни вважають, що так дитина отримує свого ангела-охоронця, який все життя наставляє на шлях істини і оберігає від злих сил.

Дні ангела у квітні 2023 року: хто і коли святкує іменини

  • 1 квітня – Дар’я, Дмитро, Іван, Інокентій, Софія;
  • 2 квітня – Іван, Клавдія, Марія, Василь, Віктор, Віссаріон, Герман, Максим, Мирон, Микита, Олександра, Парасковія, Світлана, Севастян, Сергій, Уляна;
  • 3 квітня – Володимир, Кирило, Серафим, Фома, Яків;
  • 4 квітня –  Василь, Василина, Дарина, Ісаакій, Таїсія;
  • 5 квітня – Олексій, Анастасія, Варвара, Василь, Ілля, Георгій, Макар, Лідія, Пелагея, Сергій;
  • 6 квітня – Володимир, Захар, Мартін, Степан, Петро, Яків;
  • 7 квітня – Сава, Тихон;
  • 8 квітня – Авраам, Алла, Анна, Василь, Гаврило, Лариса, Парасковія, Степан;
  • 9 квітня – Єфрем, Іван, Макар, Олександр, Павло;
  • 10 квітня – Василь, Іван, Іларіон, Ілля, Микола, Степан;
  • 11 квітня – Іван, Ісаакій, Кирило, Корнилій, Марк, Михайло, Пилип;
  • 12 квітня – Іван, Захар;
  • 13 квітня – Анна, Веніамін, Іван, Інокентій, Йосип;
  • 14 квітня – Іван, Макар, Марія, Сергій, Юхим;
  • 15 квітня – Георгій, Григорій, Юхим;
  • 16 квітня – Мартін, Микита, Феодосія;
  • 17 квітня – Адріан, Веніамін, Георгій, Іван, Йосип, Марія, Микита, Микола, Федір;
  • 18 квітня – Георгій, Марк, Микола, Олексій, Платон, Семен;
  • 19 квітня – Іван, Григорій, Павло, Севастян, Петро, Яків;
  • 20 квітня – Аркадій, Георгій, Данило, Євдокія, Килина, Петро;
  • 21 квітня – Іван, Марія, Сергій;
  • 22 квітня – Гаврило, Вадим;
  • 23 квітня – Григорій, Дмитро, Максим, Олександр, Терентій, Федір, Яків;
  • 24 квітня – Іван, Микола, Прохор, Петро, Юхим, Яків;
  • 25 квітня – Василь, Давид, Іван, Марфа, Марія, Сергій;
  • 26 квітня – Дмитро, Георгій, Марфа;
  • 27 квітня – Антон, Валентин, Іван, Мартін, Олександр;
  • 28 квітня – Анастасія, Андрій, Аристарх, Василиса, Віктор, Кіндрат, Леонід, Лук’ян, Олександр, Севастян, Федір, Трохим;
  • 29 квітня – Василина, Галина, Ірина, Леонід, Михайло, Ніка, Павло;
  • 30 квітня – Адріан, Єфрем, Іван, Михайло, Олександр, Семен, Федір.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Який сьогодні день
Дата публікації
Перегляди
111
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація