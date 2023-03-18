"Зернову угоду" подовжили ще на на 120 днів

За період дії угоди з України було експортовано 25 млн тонн зерна.

Угоду щодо "зернової ініціативи" подовжено ще на 120 днів, повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Про це він написав у Мережі 18 березня.

"Угоду щодо "зернової ініціативи" подовжено на 120 днів. Вдячний генсеку ООН Антоніу Гутеррешу, президентові Туреччини Реджепу Ердогана, міністрові оборони Туреччини Хулусі Акару та всім нашим партнерам за дотримання домовленостей", – йдеться в заяві Кубракова.

Він зауважив, що завдяки спільним зусиллям на світові ринки поставлено 25 млн тонн зерна.

Про подовження угоди щодо експорту українського зерна Чорним морем повідомив і Ердоган, інформує Anadolu. Під час виступу на церемонії відкриття замку Седдюльбахір і державної дороги 18 березня президент Туреччини сказав: "В результаті наших переговорів з обома сторонами ми подовжили термін дії угоди, який закінчується 19 березня".

Нагадаємо, в липні 2022 року Україна, Туреччина та ООН офіційно підписали угоду щодо розблокування експорту українського зерна. Угоду назвали "Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів". Зауважимо, що Київ не підписував жодних документів безпосередньо з Москвою.

Від того часу угоду подовжували кілька разів і кілька разів вона опинялася під загрозою зриву. Так, востаннє, в середині лютого, в МЗС Росії заявили про "недоцільність" подовження "зернової угоди", якщо з Москви не буде знято санкції.

"Зернова угода": Росія висунула свої вимоги

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