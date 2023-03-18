"Зерновое соглашение" продлили еще на 120 дней

За период действия соглашения с Украиной было экспортировано 25 млн тонн зерна.

Соглашение по "зерновой инициативе" продлено еще на 120 дней, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Об этом он написал в Сети 18 марта.

"Соглашение по "зерновой инициативе" продлено на 120 дней. Благодарен генсеку ООН Антониу Гутеррешу, президенту Турции Реджепу Эрдогану, министру обороны Турции Хулуси Акару и всем нашим партнерам за соблюдение договоренностей", – говорится в заявлении Кубракова.

Он отметил, что благодаря совместным усилиям на мировые рынки поставлено 25 млн. тонн зерна.

О продлении соглашения по экспорту украинского зерна по Черному морю сообщил и Эрдоган, информирует Anadolu. Во время выступления на церемонии открытия замка Седдюльбахир и государственной дороги 18 марта президент Турции сказал: "В результате наших переговоров с обеими сторонами мы продлили срок действия соглашения, истекающий 19 марта".

Напомним, в июле 2022 года Украина, Турция и ООН официально подписали соглашение о разблокировании экспорта украинского зерна. Соглашение назвали "Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов". Заметим, что Киев не подписывал никакие документы непосредственно с Москвой.

С того времени соглашение продлевали несколько раз и несколько раз оно оказывалось под угрозой срыва. Так, в последний раз, в середине февраля, в МИД России заявили о "нецелесообразности" продления "зернового соглашения", если с Москвы не будут сняты санкции.

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